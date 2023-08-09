Alanya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yararlandı. Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Oba Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. M.Ü.'nün kullandığı 34 DIY 067 plakalı hafif ticari araç ile R.K.'nin kullandığı 07 HHH 62 plakalı motosiklet, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında çarpıştı. Kaza sonrasında, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü R.K.'yi yaralı olarak hastaneye götürdü. R.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken hafif ticari aracın sürücü M.Ü. gözaltına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. (DHA)