Alanya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İ.A. yönetimindeki 07 AOL 515 plakalı hafif ticari araç ile İ.Y. (18) idaresindeki 07 BCT 609 plakalı motosiklet, Güller Pınarı Mahallesi Ticaret Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel