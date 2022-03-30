Alanya'da "Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi" açıldı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu iş birliğinde geçmişten günümüze uzanan teknoloji ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında okul müdürü Fatma Ayan, ziyaretçilere, serginin teknolojideki gelişime yolculuk yaptırdığını söyledi.

Sergiyle geçmişe gitmeyi ve eskiden kullanılan teknolojik aletleri tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Ayan, "Bu teknolojik aletleri hiç görmeyen öğrencilerimiz var. Onlar da tanısınlar istedik. O yüzden böyle güzel bir sergi düşündük. İki grup arasında çok güzel bir ambiyans oldu. Küçükler böyle eşyalar mı varmış derken, büyükler de eskiye gitti. Keyifli anlar yaşandı" dedi.

Ayan, ürünleri çok sayıda kişiden topladıklarını belirterek, AGC'ye ve gönüllülere destekleri için teşekkür etti.

AGC Başkanı Gaye Coşkun da böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Sergideki eski eşyaların kendilerini geçmişe götürdüğünü dile getiren Coşkun, "Aslında bize çok da uzak olmayan dönemin teknolojik eserlerini görünce gelişimin ve değişimin hızına bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Daha dün kullandığımız daktilolar, avizeli telefonlar, cep telefonları, eski bilgisayarlar şimdiki öğrenciler için bir eser niteliğine bürünmüş durumda." diye konuştu.

Sergi, 31 Mart saat 17.00'ye kadar açık kalacak.