ALANYA'DA GAZZELİ ÇOCUKLAR ANILDI

ANTALYA'da Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından düzenlenen programa katılanlar, Gazze'de hayatını kaybeden bebekleri temsilen hazırlanan kefenlerin yanına oyuncak bıraktı. ALDAP tarafından '23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü' adı altında düzenlenen programa katılanlar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla slogan atarak Atatürk Anıtı önünde toplandı. Programda hayatını kaybeden çocuklar anılırken, İsrail'in ve terör örgütlerinin eylemleri protesto edildi. Etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden bebekleri temsilen kefenler konulup, yanına oyuncaklar bırakıldı. Gazze'de çekilen fotoğrafların sergilendiği programda, çocuklar da panoya dileklerini yazdı.

'LANETLİYORUZ'

Dua okunmasının ardından, ALDAP Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İlhan açıklama yaptı. İlhan, çocukların masumiyeti için zulme karşı durma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumları acil önlem almasını talep eden İlhan, Binlerce ton bomba ile küçücük bedeni katlederek, yok edebileceklerini zannetmişlerdi. Yok etmek şöyle dursun, Rim yavrumuz dipdiri olduğu gibi, ölmek üzere olan insanlığımızı diriltiyor. Ondan bize, masumiyeti, güzelliği, dedesinin tertemiz sevgisi yanında bütün şehit çocukları hatırlayacağınız bir gün de miras bırakıyor. Dünyada, geçmişte ve bugün şehit edilen çocukları anıyor, katledenleri lanetliyoruz dedi.