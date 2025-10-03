Haberler

Alanya'da 'Gazze'ye Destek' Off-Road Konvoyu Düzenlendi

Alanya'da İHH İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen off-road araçlarının yer aldığı konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek mesajı verildi. Katılımcılar şehir turu atarak, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, off-road araçlarının yer aldığı "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi.

Hacımemişler Camisi'nde buluşan dernek üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Sumud Filosu ve Filistin'e destek ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen konvoya katılanlar şehir turu attı.

Vatandaşlar da alkışlarla gruba destek verdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
