Alanya'da Gazze'deki Çocuklar Anısına Fotoğraf Sergisi

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Gazze'de eğitimden mahrum kalan ve hayatını kaybeden çocukları anmak amacıyla bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, Alanya Kudüs Bilinci ve Kardeşlik Derneği tarafından düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Gazze'de eğitimden mahrum kalan ve hayatını kaybeden çocukları anmak için fotoğraf sergisi açıldı.

Alanya Kudüs Bilinci ve Kardeşlik Derneği tarafından, Mahmutlar Saat Kulesi Meydanı'nda, Gazze'de eğitimden mahrum kalan ve hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sergiyi ziyaret edenler, görseller hakkında bilgi aldı, çocuklar da kurulan sıralarda Gazze'de eğitimden mahrum kalan çocuklar için dileklerini yazdı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
