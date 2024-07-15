Üye Girişi
Haberler

Alanya'da freni boşalan kamyon devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde rampa inerken freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi. Kazada yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde rampa inerken freni boşalan demir yüklü kamyon devrildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 APR 810 plakalı demir ve kalas yüklü kamyon, Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde rampa inerken freninin boşalması sonucu giysi kumbarasına çarparak devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kamyonda hasar oluşurken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Yerel Haberler Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title