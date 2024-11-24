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Alanya'da Fırtına Zararları: Seralar ve Evler Hasar Gördü

Alanya'da Fırtına Zararları: Seralar ve Evler Hasar Gördü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına, bazı evlerin çatısını uçururken, çok sayıda serada da hasar oluşturdu. Ziraat Odası Başkanı, üreticilere uyarılarda bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

İlçede gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı kırsal kesimlerde 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Tosmur ve Oba mahallerinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Park halindeki arabalar düşen çatı ve ağaçlar nedeniyle hasar gördü.

Fırtınanın etkili olduğu Avsallar, Uğrak, Yeşilöz, Aliefendi, Elikesik ve Akçatı mahallerinde ise çok sayıda serada hasar oluştu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, zarar gören seralarda incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Fırtınanın yüksek kesimlerde 100 kilometre, iç kesimlerde ise 70 kilometre hıza eriştiğini aktaran Göktepe, "Sabah saatlerinde yıkım ile ilgili ihbarlar gelmeye başladı. Şu ana kadar 50'e yakın ihbar aldık. İlk incelemelerde 50 dönümlük serada tarım ürünlerinin zarar gördüğünü belirledik. Üreticilerimizden can güvenliğini ön planda tutmalarını, fırtına saatlerinde seralarda bulunmamalarını istiyoruz." dedi.

Göktepe, hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, üreticilerin ekonomik zararını azaltmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortasını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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