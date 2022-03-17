Alanya'da firari hükümlü yakalandı
AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, "Uyuşturucu imalatı ve ticareti" suçundan aranan C.K'nin (28) Oba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını belirledi.
GBT kontrolünde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlenen hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
AA / Mustafa Kurt - Güncel