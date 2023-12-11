ALANYA'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde, İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin halkına destek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılanlar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla slogan atarak Hacet Meydanı önünde başladıkları yürüyüşü Atatürk Anıtı önüne kadar sürdürdü. Burada devam eden etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden bebekleri temsilen kefenler konulup, çekilen fotoğraflar gösterilerek İsrail protesto edildi. Serginin ardından basın açıklaması ve Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın dua okunmasıyla etkinlik sona erdi.

'BU ZULÜM TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANIYOR'

ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, İsrail'in yıllardır Filistin'de büyük zulümler işlediğine dikkati çekerek, 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırıları daha da arttı. Gazze'de soykırım uygulayan işgalciler, son 2 ayda 17 binden fazla Filistinliyi şehit etti. İşgalciler, insan hakları ve savaş hukukunu hiçe sayarak saldırılarını sürdürüyor. Bu zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor dedi.

'DÜNYA BU ZULMÜ DURDURACAK ADIMLAR ATMIYOR'

Kaplan, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına rağmen İsrail'in hukuku tanımadığını belirterek, Dünya bu zulmü durduracak adımlar atmıyor. ABD ve batı dünyası ise işgalcilere destek vermeye devam ediyor. İslam ülkeleri de sorumluluklarını yerine getirmiyor. Tüm dünya tepkisini göstermeli, İsrail uluslararası hukuk ve vicdan önünde hesap vermeli diye konuştu.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Kaplan konuşmasını Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'in özgürlüğü için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak noktaladı.