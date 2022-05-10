ALANYA'DA EVLERE UYUŞTURUCU BASKINI

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapılan iki ayrı eve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Alanya ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Konaklı ve İncekum mahallelerinde iki kişinin evlerinde yasadışı olarak kenevir ekimi yaptığı belirlendi.

GİYSİ DOLABINDA UYUŞTURUCU

Konaklı Mahallesi'nde M.Z.'nin evinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınmasının ardından İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda evin bir odasında giysi dolabının içine kurulan düzenekte saksılar içerisinde 25 kök kenevir bitkisi ve odada 13 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

SAKSIDA UYUŞTURUCU

İncekum Mahallesi'nde ise S.Y.'nin evinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada plastik saksılar içerisinde boyları 5 ile 10 santimetre arasında değişen 9 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel