Alanya'da Evinde Ölü Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ercan Yapanlar (58) adlı bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayın ardından cenaze, inceleme için morga götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Hacet Mahallesi Kırlangıç Sokak'taki evinin bahçesinde Ercan Yapanlar'ı (58) hareketsiz halde gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yapanlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel