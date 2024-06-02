Alanya'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Karga (54) evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Karga, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Karga (54) evinde rahatsızlandı.
Ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Karga'yı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Karga, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.