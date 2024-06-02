Üye Girişi
Haberler

Alanya'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Karga (54) evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Karga, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Karga (54) evinde rahatsızlandı.

Ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Karga'yı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Karga, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Karga Oba Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

 İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı

İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title