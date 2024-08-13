Alanya'da ev kurşunlama olayında 3 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ev kurşunlama olayına karıştıkları belirlenen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ş.Y. isimli vatandaşın evine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması ile ilgili olarak, Jandarma Suç Araştırma, Olay Yeri Timleri ve asayiş ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.Y, E.Ö, Y.E.T. ve M.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, E.Ö. ve Y.E.T. tutuklanırken, M.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, Ş.Y. ile aralarındaki husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.