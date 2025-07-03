Alanya'da Eski Lastiklerin Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu bir otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmutlar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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