Alanya'da eşinin kaza yaptığını gören sürücü refüje çarptı - Haberler

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Alanya'da eşinin kaza yaptığını gören sürücü refüje çarptı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da eşinin kaza yaptığını gören sürücü refüje çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı.

Bahar Sarı (32) yönetimindeki 07 ALG 351 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. O sırada 07 KC 750 plakalı otomobiliyle arkadan gelen Ufuk Sarı (32) da eşinin kaza yaptığını görünce aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Otomobil, Antalya, Alanya, Kaza, Güncel, Haberler

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