Antalya'da karısını silahla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet istendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Rabia D'yi öldürdüğü gerekçesiyle Besat D'nin yargılanmasına devam edildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Rabia D'nin annesi Nadire Salta ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Besat D. ise cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Savcılık mütalaasında, sanık Besat D. hakkında "eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Tanık olarak dinlenen Nadir Özçelik, kahvaltı için ortak arkadaşları Erol Aydın'ın evine gittiğini ve orada Besat D. ile karşılaştığını söyledi. Burada Besat D'nin kendisine eşini öldürdüğünü söylediğini belirten Özçelik, "Olayın nasıl olduğunu sordum. Yolda uyuşturucu satıcısı dediği Hüseyin B'nin motorunda eşini gördüğünü ve adamın kendisine korna çalıp güldüğünü söyledi. Peşinden gidip, yakalayınca adama ateş edeceği sırada karısının önüne geçince kurşunların ona isabet ettiğini anlattı." dedi.

Rabia D'nin annesi Nadire Salta da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Caner Durak ise eylemin kasıtlı işlendiği gerekçesiyle, sanığın eşe karşı "tasarlayarak ve kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Besat D. ise eşini öldürme gibi bir kastının olmadığını savundu. Eşini çok sevdiğini ve bunu da herkesin bildiğini belirten Besat D, "Cezaevinden çıktıktan sonra boşanmak istediğimde Nadire anne, bana 'düşene yardım etmek gerekir' deyince devam ettim. Tedavisi için hastanelere götürdüm. Ben öldürmek isteseydim rahatlaması için çıkardığım dağda, bayırda yapardım. Öldürmeye niyetim yoktu. Nikahlı eşim, çocuklarımın annesiydi. Çocuklarıma nasıl hesap vereceğim. Hala vicdan azabı çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Görkem Şener de mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

Olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat D, 21 Mart 2021'de Hüseyin B'nin kullandığı motosikleti durdurup, Hüseyin B. ve motosiklette bulunan eşi Rabia D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ağır yaralanan Rabia D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Besat D. bir süre sonra polis ekiplerince arkadaşının evinde yakalanmıştı.