Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza - Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yapılan denetimde polis ekipleri, uygulamada kaldırımda ve ters yönde giden scooter sürücülerine ceza uyguladı. Kurallara uyan sürücüler de durdurularak, bilgilendirildi.

Denetimlerde 9 kişiye bin 995 lira para cezası kesildi.