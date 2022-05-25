Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza

AA - Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yapılan denetimde polis ekipleri, uygulamada kaldırımda ve ters yönde giden scooter sürücülerine ceza uyguladı. Kurallara uyan sürücüler de durdurularak, bilgilendirildi.

Denetimlerde 9 kişiye bin 995 lira para cezası kesildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Para Cezası, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title