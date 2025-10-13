Haberler

Alanya'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinden geçen elektrikli bisiklet sürücüsü, bir taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından taksi şoförü gözaltına alındı.

F.G. (44) idaresindeki 07 H 0244 plakalı taksi, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Özalp'in (27) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Özalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özalp'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Taksi şoförü F.G. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
