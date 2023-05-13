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Alanya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Alanya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Akdere (21) idaresindeki 07 YSG 42 plakalı hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdere, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, Akdere'nin kullandığı hafif ticari aracın hızla elektrik direğine çarpması ve aracın savrulması yer alıyor.

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Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Atatürk Caddesi Antalya Tragger Alanya Güncel Haberler

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