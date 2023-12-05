Alanya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş imkanı ve daha iyi yaşam vaadiyle yurt dışından ilçeye getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Mahmutlar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, U.G. ve Özbekistan uyruklu N.A. isimli kadın gözaltına alındı.

Ekipler evde yaptıkları aramada, fuhşa zorlandığı öne sürülen Özbekistan uyruklu M.K'ye ait pasaport, fuhuş karşılığında alınan ücretlerin yazılı olduğu değerlendirilen defter ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 925 avro ele geçirdi.

Fuhşa zorlandığı öne sürülen M.K. Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.