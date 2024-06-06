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Alanya'da Dünya Çevre Günü etkinliği: Deniz dibinden çöp çıkarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde İHH tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kızılkule çevresinde deniz dibinden çöp çıkarıldı. Denizde yapılan dip temizliğiyle çevresel sorunlara dikkat çekilmek ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Dünya Çevre Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılkule çevresinde deniz dibinden çöp çıkarıldı.

İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh ) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

İhh dalgıç ekibince denizden çıkarılan şişe, metal kutu, plastik ve evsel atıklar Kızılkule önünde sergilendi. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan, yaptığı açıklamada Dünya Çevre Günü'nde çevresel sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Doğayı korumak için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Başkan, "Etkinlik ile deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne sererek, bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçladık. Denizlerimiz ve çevremiz için bir farkındalık oluşturması ve gelecekte bu tür kirliliklerin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasına katkı sağlamasını umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çevre Günü Antalya Alanya İHH Güncel Haberler

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