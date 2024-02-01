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Alanya'da dükkandan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

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Alanya'da bir dükkandan çalınan 2 cep telefonunun hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dükkandan 2 cep telefonu çalan A.G.'nin hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan dükkana gelen A.G., iş yeri sahibinin dışarı çıkmasıyla 2 cep telefonunu çalıp kaçtı. Raftaki telefonların çalındığını fark eden iş yeri sahibi Yakup Erdoğan, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerasını inceledi. Jandarma, kamera kayıtlarından, şüpheliyi belirledi. Gözaltına alınan A.G., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Kamera kayıtlarında A.G.'nin rafları inceledikten sonra, iş yeri sahibinin dışarıya çıkmasıyla raftadaki 2 telefonu alıp dükkandan çıkma anı yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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