Alanya'da drone destekli denetim: 58 araca ceza

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri safari araçlarına yönelik yaptığı drone destekli denetimlerde kurallara uymayan 58 araca 38 bin 903 TL para cezası uyguladı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri safari araçlarına yönelik yaptığı drone destekli denetimlerde kurallara uymayan 58 araca 38 bin 903 TL para cezası uyguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından 10 Ekim günü Çıplaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde safari araçlarına yönelik dron destekli trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 58 safari aracına 38 bin 903 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA