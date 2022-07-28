Alanya'da dron destekli trafik denetimi Alanya ilçesinde polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Alanya ilçesinde polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Alanya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, D-400 kara yolunda emniyet kemeri, cep telefonu, kask, yük, yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, yaya geçitlerinde geçiş hakkı vermeme gibi konularda dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Güncel AA / Mert Cantürk Emniyet Müdürlüğü Alanya Güncel Haberler

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