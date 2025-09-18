Haberler

Alanya'da Dron Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, dron destekli gerçekleştirdikleri 'huzur' uygulamasında araçlar ve yolcular üzerinde kimlik kontrolleri yaptı. Denetimlerde, suçlulara geçit vermemek için uyuşturucu ticareti ve alkollü sürücüler hedef alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kent genelinde dron destekli 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Tosmur Mahallesi'nde başlayan denetimlerde çok sayıda nokta kontrol altına alındı. Dron destekli gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, şüpheli araçları tek tek durdurdu. Araçlarda detaylı arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri incelendi.

SUÇLULARA GEÇİT YOK

Denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara, alkollü araç kullanan sürücülere ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik kontroller yapıldı. Polis ekiplerinin şüpheli gördüğü kişilere yönelik GBT sorgulamaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
