Alanya'da Dron Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ekipleri tarafından dron destekli huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde uyuşturucu ticareti, alkollü araç kullanımı ve aranan şahıslar kontrol edildi.

Tosmur Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, alkollü araç kullanma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
