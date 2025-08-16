Alanya'da Drift Yapan Sürücülere Rekor Ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde UTV araçlarıyla drift yapan 3 sürücüye 166 bin 378 lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde UTV araçlarıyla drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Sürücülerin ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.
Öte yandan, drift anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, trafikte başka araçların geçtiği sırada 3 UTV aracıyla kavşakta birkaç kez dönerek drift atılması yer aldı.
