Alanya'da Drift Yapan Sürücülere Rekor Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde UTV araçlarıyla drift yapan 3 sürücüye 166 bin 378 lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde UTV araçlarıyla drift yapan 3 sürücüye 166 bin 378 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde UTV araçlarıyla drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen 3 sürücüye, 166 bin 378 lira ceza uygulandı.

Sürücülerin ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, drift anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, trafikte başka araçların geçtiği sırada 3 UTV aracıyla kavşakta birkaç kez dönerek drift atılması yer aldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda Trump'ın yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.