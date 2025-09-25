Alanya'da Drift Yapan Sürücülere 93 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen iki sürücüye toplam 93 bin 717 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı ve Çıplaklı mahallelerinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen otomobil ve ATV sürücülerine, toplam 93 bin 717 lira ceza kesildi.

İki sürücünün de ehliyetine 2 ay el konuldu.

Öte yandan, sürücülerin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.