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Alanya'da Drift Atan Sürücüye 47 Bin Lira Ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve drift anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otomobille drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine, drift attığı ve araçta toplumu rahatsız edecek şekilde ses sistemi bulundurduğu belirlenen sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücünün otomobille drift attığı anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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