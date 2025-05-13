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Alanya'da Dördüncü Yangın: Şüpheli Tutuklandı

Alanya'da Dördüncü Yangın: Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir haftada dördüncü kez çıkan yangınlar sonrası E.Y. (27) isimli şüpheli yakalanarak kasten orman yangınına neden olma suçlamasıyla tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde makilik alanda bir haftada dördüncü kez çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını çıkardığı belirlenen E.Y. (27) polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak üzerindeki makilik alanda dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı ile Alanya Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan, yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı alandan 1 şüphelinin kaçarak uzaklaştığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. E.Y. olduğu tespit edilen şüpheli polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edilen E.Y. 'Kasten orman yangınına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer yandan yangının çıktığı alanın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) tahsisli olduğu, aynı bölgede 1 hafta içerisinde dördüncü kez yangın çıktığı da öğrenildi.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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