Alanya'da Doğa Yürüyüşü Yaparken Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklara düşen iki çocuk, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. E.F. (15) ve R.P. (14) sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken düştükleri kayalıkta mahsur kalan biri yabancı uyruklu 2 çocuk kurtarıldı.

E.F (15) ile Rus uyruklu R.P. (14), Bademağacı Mahallesi Karadelik Mağarası yakınlarında yürüyüş yaparken yüksekten düşerek kayalık alanda mahsur kaldı.

Çocukların yardım çağrısı üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
