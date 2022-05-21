Alanya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Alanya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.G. yönetimindeki 07 NPE 86 plakalı otomobil, Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki F.E.C. ve T.Ü. yaralandı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile F.E.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Otomobil, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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