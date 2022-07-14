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Alanya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Mert Cantürk - Güncel
Alanya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

K.S. (52) yönetimindeki 07 AE 439 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada sürücü K.S. ile araçta bulunan A.E. (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan K.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Avsallar Antalya Alanya Güncel Haberler

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