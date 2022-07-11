Alanya'da denize giren Rus turist boğuldu
AA - Mert Cantürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Alanya ilçesinde yüzmek için denize giren Rus turist boğuldu.
Alanya ilçesinde yüzmek için denize giren Rus turist boğuldu.
İlçede tatil yapan Nikolay Polozok (48), Payallar Mahallesi'ndeki plajdan denize girdi.
Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Polozok, can kurtaran tarafından denizden çıkarıldı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan turist, kurtarılamadı.
Polozok'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
AA / Mert Cantürk - Güncel