Üye Girişi
Haberi Paylaş
Alanya'da denize giren kişi boğuldu

Alanya'da denize giren kişi boğuldu

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki plajda denize giren Mahmut Öner (31), bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik dalgıçlarının arama çalışmaları sonucu bulunan Öner, karaya çıkarıldı.

Kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Öner'in cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title