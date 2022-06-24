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Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu

AA - Sinan Özmüş - Güncel
Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Alman turist boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Alman turist boğuldu.

Alanya'da tatil yapan Alman uyruklu Thomas Carl Müller (54), Damlataş Sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Müller, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Müller, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Müller'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

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