Alanya'da Denizde Hortum Oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen hortum, Elikesik Mahallesi açıklarında oluştu. Yağış sonrası ortaya çıkan hortum, kısa sürede etkisini yitirirken, bölgeden görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Elikesik Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel