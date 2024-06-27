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Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 9 yaşındaki Rusya uyruklu kız çocuğu denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rusya uyruklu K.M. annesiyle birlikte girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler K.M'yi denizden çıkardı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardınan hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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