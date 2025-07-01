Alanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Alanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları
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Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gerçekleştirilen gece yüzme etkinliğinde yüzme, halat çekme, tabak atma ve yağlı direk yarışmaları yer aldı. Emirhan Şerik, yağlı direk yarışmasında birinci olarak ödül aldı. Etkinlik, Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda yapıldı ve büyük ilgi gördü.

Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılkule önündeki kutlamalarda yüzme, halat çekme, tabak atma ve yağlı direk yarışmaları, fly board gösterisi ve sub board geçişi yapıldı.

60 kişinin katıldığı yağlı direk yarışmasında da Emirhan Şerik, bayrağı kapmayı başardı.

Şerik'e, ödül olarak ipek dokuma Alanya Kuşağı verildi.

Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda ise bu yıl ikincisi düzenlenen gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Işıklarla belirlenen parkurda katılımcıların kontrollü şekilde kulaç attığı etkinlik, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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