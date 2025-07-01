Alanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılkule önündeki kutlamalarda yüzme, halat çekme, tabak atma ve yağlı direk yarışmaları, fly board gösterisi ve sub board geçişi yapıldı.

60 kişinin katıldığı yağlı direk yarışmasında da Emirhan Şerik, bayrağı kapmayı başardı.

Şerik'e, ödül olarak ipek dokuma Alanya Kuşağı verildi.

Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda ise bu yıl ikincisi düzenlenen gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Işıklarla belirlenen parkurda katılımcıların kontrollü şekilde kulaç attığı etkinlik, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.