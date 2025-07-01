Alanya'da Dairede Yangın: Olay Yerine İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde söndürüldü. Daire kullanılmaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairede yandı.
Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alevler, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel