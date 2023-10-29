ALANYA'DA CUMHURİYETİN 100. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında saat 09.15'te Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi. Tebriklerin ardından kutlamalar saat 10.00'da iskeledeki Şelale Meydanı'nda resmi törenle devam etti. Törene, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, siyasiler, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Tören halkın bayramının kutlanması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kaymakam Ürkmezer'in konuşması, yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi, şiirler, gösteriler, okulların tören geçidi ile gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin önemini vurguladı. Ürkmezer, Cumhuriyetin Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını, aynı zamanda çağdaşlaşmanın, refahın, kadın-erkek eşitliğinin, insan haklarının, bilimin ve kalkınmanın anahtarı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olduğunu ve 100 yıl boyunca sürekli geliştiğini ifade eden Ürkmezer, gençlere geleceğe umutla bakma çağrısında bulundu. Gençlere eğitim, teknoloji ve bilgiye yatırım yapmalarını tavsiye eden Ürkmezer, "Cumhuriyetimizin 100. yılında başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan ve millet için canlarını vermiş bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anarken; başta aramızda bulunan gazilerimiz olmak üzere bütün gazilerimizin ve ailelerinin ve siz değerli Alanyalı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi. (DHA)