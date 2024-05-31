Alanya'da çocukların çakmakla çıkardığı yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması sonucu bir binanın bodrumunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak bodrumda hasar meydana geldi. Polisler olay yerinde yaptıkları incelemede yangının 4 yaşındaki iki çocuğun çakmakla kartonları tutuşturması sonucu çıktığını belirledi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması nedeniyle bir binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrumundan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.
Yangın sebebiyle bodrumda hasar meydana geldi.
Olay yerinde inceleme yapan polisler, yangının 4 yaşındaki iki çocuğun çakmakla kartonları tutuşturmasıyla çıktığını belirledi.