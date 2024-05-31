Üye Girişi
Haberler

Alanya'da çocukların çakmakla çıkardığı yangın hasara neden oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması sonucu bir binanın bodrumunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak bodrumda hasar meydana geldi. Polisler olay yerinde yaptıkları incelemede yangının 4 yaşındaki iki çocuğun çakmakla kartonları tutuşturması sonucu çıktığını belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çocukların çakmakla kartonları tutuşturması nedeniyle bir binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın bodrumundan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangın sebebiyle bodrumda hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, yangının 4 yaşındaki iki çocuğun çakmakla kartonları tutuşturmasıyla çıktığını belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme İtfaiye Antalya Alanya Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

 Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 31 Mayıs Cuma Survivor'da kim kazandı? #129300 Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Mayıs Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi Arka Sokaklar 678. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! FETÖ büyü olayı ne? Fetullah Gülen'e büyü mü yapıldı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Fetullah Gülen kaçırıldı mı? FETÖ nerede? Patatesteki 'solanin' tehlikesi! Solanin zehirlenmesi nasıl olur?
Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title