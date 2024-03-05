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Alanya'da çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'ndeki binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde olan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Siraç Nergis, gazetecilere, yangın sırasında yukarıdan yaşlı bir kadının bağırdığını duyduklarını söyledi.

Yukarıya çıkarak apartman dairesinin kapısını kırdıklarını anlatan Nergis, "Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, kadını çıkardıktan sonra yangını söndürdüler." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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