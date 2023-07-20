Alanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1.5 hektar alan küle döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tepe Mahallesi ormanlık alanında çıktı. Ormandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 6 uçak ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1.5 hektar alan küle döndü. - ANTALYA