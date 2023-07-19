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Alanya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bahçede zarar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Payallar Mahallesi kırsalında 3 katlı evin bulunduğu bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle alevler, yakındaki 3 katlı eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 dönümlük bahçede zarar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

İtfaiye Antalya Alanya Güncel Haberler

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