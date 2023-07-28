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Alanya'da çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu tekstil deposunda maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi, Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Kahvecioğlu Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri binada oturanları tahliye ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Emniyet güçleri ise ana cadde üzerinde araçların geçişi için trafiği kontrollü olarak açtı. Meraklı vatandaşlar o anları ilgiyle izledi.

Yangın sonucu tekstil deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından meydana geldiği şüphesi üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya İtfaiye Alanya Güncel Haberler

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