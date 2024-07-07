Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Gedevet Yaylası Çıkrık mevkisinde çıkan orman yangını, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 300 metrekare ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gedevet Yaylası Çıkrık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın 3 hizmet aracı, 2 arazöz, bir ilk müdahale aracı ile 30 yangın işçisi, mükellef ve teknik elemanın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında 300 metrekare ormanlık alan zarar gördü.