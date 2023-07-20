Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.