Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına, 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankıyla müdahale etti. Evlere sıçramadan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalara vatandaşların da destek verdiği yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.