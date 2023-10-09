Alanya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına, 1 helikopter, 1 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel